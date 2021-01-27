В машине на улице Федюнинского в Тюмени нашли труп. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На улице Федюнинского в Тюмени сегодня, 27 января, очевидцы обнаружили труп мужчины в припаркованном автомобиле. Об этом стало известно из социальных сетей.

По словам местных жителей, горожанина вытащили из машины. Они предполагают, что мужчина, скорее всего, замерз в своем авто: «Говорят, он сидел в заведенной машине в субботу».

– Вызов поступил в 9.14, бригада скорой помощи прибыла на место спустя восемь минут. Констатирована смерть пациента, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В отделе № 1 городской полиции о трагедии узнали в 9.32. В настоящее время местные следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Организована доследственная проверка.