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В Тюменской области расследуют убийство косули

Туша находилась в машине, которую остановили сотрудники ГИБДД
Сергей Швецов
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В Тюменской области расследуют убийство косули.

В Тюменской области расследуют убийство косули.

Фото: Ольга Крыльцова

В Сорокинском районе Тюменской области мужчина незаконно убил косулю. Государственному охотничьему фонду причинен ущерб в размере 120 тысяч рублей.

Автомобиль УАЗ, в салоне которого находилась туша животного, остановили сотрудники ГИБДД в двух километрах от деревни Готопутово. Кроме того, в машине лежало нарезное ружье, оказавшееся незарегистрированным.

– В действиях нарушителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время ведется доследственная проверка, – сообщил начальник отдела контроля надзора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области Петр Кабанов.

В ведомстве рассказали, что с начала года на территории региона выявлено восемь фактов незаконной охоты, составлено 14 административных протоколов, 18 человек оштрафовали.

КриминалУбийства в Тюмени и Тюменской области