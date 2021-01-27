Трем тюменцам сделали вакцину от бешенства после нападения волка.

В деревне Жидоусово Сорокинского района Тюменской области агрессивный волк подрал овец, которые принадлежали местному жителю. Мужчина, пытаясь спасти свое имущество, сцепился с животным, однако оно успело расцарапать ему ногу.

Сельчанин сразу же обратился в местную больницу за медицинской помощью. Сотрудники обработали небольшую ссадину и назначили антирабическую вакцину. Позднее исследование показало, что у волка было бешенство. Укол сделали еще трем людям, которые контактировали с пострадавшим: они помогали спасать овец.

– За мою медицинскую практику, а в медицине я 36 лет, такое – чтобы дикий зверь укусил человека – на нашей территории произошло впервые. Чаще всего за медицинской помощью обращаются по поводу укусов собак, кошек, крыс. В прошлом году таких обращений было десять, – рассказала главная медсестра районной больницы Елена Рябошапко.

В настоящее время все три жителя села чувствуют себя хорошо, через два месяца им предстоит последняя инъекция антирабической вакцины.