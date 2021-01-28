В Уватском районе мужчина из ревности сломал возлюбленной ребра. Фото: Ольга Крыльцова

В Уватском районе Тюменской области мужчина отпинал свою возлюбленную. Теперь ему светит крупный срок.

Между потерпевшей и её 44-летним сожителем на почве ревности произошла ссора. В ходе конфликта неработающий, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью житель района три раза ударил женщину ногой в грудь. Она пожаловалась участковому на боли.

– Полицейский экстренно доставил жительницу в больницу. Врачи диагностировали у потерпевшей перелом трех ребер и повреждение внутренних органов. Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.