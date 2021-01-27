Под Тюменью автоинспекторы вытащили из горящей бани четверых человек. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Березняках горел второй этаж недостроенного частного дома. Первыми на место происшествия прибыли инспекторы полка ДПС ГИБДД капитан полиции Юрий Бердниченко и лейтенант Алексей Каргаполов.

Очевидец, который стоял во дворе, сообщил, что жители дома находятся в бане. Полицейские обнаружили там четырех человек: пятилетнего мальчика, двух женщин и мужчину. Люди были обеспокоены спасением документов и вещей.

– Сотрудники помогли им быстро собраться и вывели людей из постройки, в которой было небезопасно оставаться. Ранее жители дома передали соседям малолетнюю девочку, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

После того как убедились, что людям не угрожает опасность, инспекторы обеспечили беспрепятственный проезд для пожарной техники. Кроме того, они контролировали безопасность дорожного движения по узкой улице при тушении пожара.