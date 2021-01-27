На тюменской трассе столкнулись два грузовика. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 333-м километре трассы Тюмень – Омск накануне, 26 января, произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись два большегруза – Mitsubishi Fusa и Iveco.

– Один из водителей пострадал – его зажало в кабине грузовика. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что какое-то время дорожное движение на этом участке автодороги было ограничено, так как машины полностью его перекрыли. В настоящее время выясняются обстоятельства случившейся аварии.