Погода на 28 января в Тюмени: так же тепло – до минус 3

В Тюмени так же тепло – до минус 3. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 28 января, в Тюмени солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 3 – 4 градуса, днем – минус 3. Вечером столбики термометров покажут 3 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

28 января почитается память преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника. В прежние времена была такая поговорка: "Пётр-Павел дня прибавил", что указывало на увеличение световой части дня. В старину, чтобы узнать погоду, наблюдали за небом. Если звёзды сильно блестят, то быть морозу, а если они тусклые, то будет тепло. Если с севера приходили тучи, то оттепели не ждали. Снежный буран днем на Павла предвещал крепкий мороз ночью.