Тюменка три раза ударила сожителя ножом в ходе пьяной ссоры. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции, который дислоцируется в селе Нижняя Тавда, поступила информация от медиков, что они помогли 32-летнему жителю деревни Красный Яр. У мужчины – ножевые ранения.

Стражи порядки нашли злоумышленницу, которая нанесла порезы пациенту. Задержанной оказалась нигде не работающая, ранее судимая за грабёж 45-летняя жительница Нижнетавдинского района. В результате проверки выяснилось, что потерпевший и подозреваемая являются сожителями.

– В день происшествия в процессе распития спиртных напитков между ними произошёл конфликт. После словесной ссоры женщина схватила кухонный нож и три раза ударила им возлюбленного, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.