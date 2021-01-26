Тюменка пожаловалась на еле теплую воду из крана. Фото - Государственная жилищная инспекция Тюменской области.

В Тюмени жительница дома № 83 корпус 3 на улице Мельничной пожаловалась на то, что из крана уже более года течет еле теплая вода. Обращения в ТСЖ не возымели эффекта, тогда женщина пожаловалась на бездействие в Госжилинспекцию.

Инспектор сделал замеры в помещениях квартиры заявительницы и подтвердил факт предоставления некачественной услуги. Температура горячей воды в квартире на момент обследования составила всего + 50° С.

– Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением правительства России, температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже +60°C и не выше +75°C, – сообщили в Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

Ведомство обязало ТСЖ «Мельничная» восстановить нормативные параметры горячего водоснабжения в квартире заявителя. Товарищество частично заменило трубопроводы, установив при этом новое насосное оборудование, а также промыло стояки ГВС. Теперь в квартиру горожанки поставляется горячая вода, соответствующая нормативными требованиями.