В Тюмени возведут вторую объездную дорогу. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени планируют построить вторую объездную дорогу – полукольцо длиной более двадцати километров. Она соединит несколько федеральных трасс.

Строительство, которое предполагается начать в 2022 или 2023 году, разделится на несколько этапов. Так, в первую очередь специалистам предстоит соединить дороги Тюмень – Боровский – Богандинский.

– Где мы закончили тюменскую кольцевую дорогу и соединили ее с дорогой мимо ТЭЦ-2, выходящей в сторону Боровского. С этой развязки объездная должна будет пройти через Червишевский тракт до Московского тракта, – объяснил начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

Он отметил, что первый этап по этому проекту должен быть сдан в текущем году, второй – в 2022-м. Также стало известно, что проект, возможно, будет софинансироваться из федерального бюджета.