Мошенники развели ялуторовчанку, чей сын продавал стиральную машинку. Фото: Вадим Бегун

В отдел ялуторовской полиции поступила информация о хищении денег с банковской карты. С заявлением обратилась 50-летняя ялуторовчанка.

Сын потерпевшей разместил на одном из сайтов объявлений информацию о продаже стиральной машины. Ему позвонил покупатель и, выразив желание приобрести товар, попросил озвучить данные банковской карты, на которую он отправит деньги за бытовую технику. Рассказав, что с картой в настоящий момент у него проблемы, мужчина дал номер телефона своей матери.

– Мнимый покупатель перезвонил женщине и попросил назвать реквизиты ее карты, чтобы он смог перечислить ей деньги. Ему удалось убедить ялуторовчанку назвать ему не только номер пластиковой карты, но и секретный код, поступивший на телефон. Следующее СМС-сообщение было о списании со счета потерпевшей около 49 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до шести лет.