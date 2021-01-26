В Тюменской области водители насмерть сбили лося и косулю. Фото: Ольга Крыльцова

За прошедшую неделю на дорогах Тюменской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных. Первое случилось в Уватском районе, второе – в Аромашевском.

Так, 18 января около десяти часов вечера на 512-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск «Рено-Дастер» задавил лося, животное погибло. А 22 января на автодороге Аромашево – Кротово вблизи села Чигарево автомобиль Hyundai наехал на косулю, которая также скончалась от полученных травм. Государственному охотничьему фонду нанесен материальный ущерб в размере 120 тысяч рублей.

Фото - Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области.

– В целях профилактики аварий с участием диких животных нашим ведомством совместно с Тюменской межрайонной природоохранной прокуратурой разработана памятка для водителей. Она информирует о дорогах с наибольшей вероятностью возникновения ДТП и порядке действий при дорожных инцидентах с животным, – отметили в департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области.