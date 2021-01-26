В Тюменской области скончались три пациента с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области скончались три пациента с коронавирусом. Самому младшему из умерших было 42 года.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 3 человека: мужчина, 66 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной нижнедолевой пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 42 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 58 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончался 241 пациент с COVID-19, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 152 случая заболевания (всего с начала пандемии – 27 501), 145 человек выздоровели (за весь период – 25 868), 13 детей заболели (из общего числа заболевших), 16 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 957 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 965 человек находятся на перевахтовке.