В тюменском детсаду на ребенка упала раковина. Фото: Ольга Крыльцова

В селе Усть-Ламенка в детском саду «Буратино», который является отделением голышмановской средней школы № 2, произошло ЧП: на ребенка упала раковина. Инцидент случился 24 сентября 2020 года. Руководство детского дошкольного учреждения оштрафовали.

– После прогулки пятилетний мальчик пошел умываться и повис на раковине. Она опрокинулась на него, причинив легкий вред здоровью. Причиной происшествия стало ветхое крепление раковины: она была привязана проволокой к трубе. Крепление не менялось более 30 лет и проржавело. Это подтверждается актом о расследовании несчастного случая, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В декабре мать пострадавшего обратилась с просьбой помочь взыскать с образовательного учреждения моральный вред. Ведомство направило соответствующий иск в суд. Учреждение признало иск в суде. После происшествия раковину закрепили надлежащим образом. Детсад выплатил семье воспитанника 15 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.