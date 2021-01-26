В Тюменской области провели более 1,6 миллиона тестов на коронавирус

В Тюменской области провели более 1,6 млн тестов на коронавирус. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области за прошедшую неделю специалисты провели более 32 тысяч тестирований на новую коронавирусную инфекцию. Общее количество тестов превысило 1,6 миллиона. Охват тестированием на 100 тысяч населения составил 315.

– Исследования на COVID-19 проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе работает 20 лабораторий. С полным списком медицинских организаций, где можно протестироваться на COVID-19, можно ознакомиться по ссылке, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также напомнили о работе горячей линии по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов. Задать свои вопросы можно по телефону 8-904-492-92-30 ежедневно с 8.00 до 22.00.