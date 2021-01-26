Более шести тысяч тюменцев записались на вакцинацию от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменцы могут записаться на вакцинацию от коронавируса. Стоит отметить, что это сделали уже порядка шести тысяч человек. Из них около 1 200 изъявили желание записаться посредством сайта госуслуг. Остальные – 4 800 – обратились на единую горячую линию и в кол-центры медицинских учреждений. Запись открылась в минувшую пятницу, 22 января.

– Мы формируем листы ожидания для желающих вакцинироваться, в них уже около 3,5 тысячи человек. Этих граждан по мере проведения массовой вакцинации приглашают, ставят в график и делают прививку, – рассказал начальник отдела развития медико-санитарной помощи и профилактической медицины департамента здравоохранения Тюменской области Игорь Крючков.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области за прошедшую неделю специалисты провели более 32 тысяч тестирований на новую коронавирусную инфекцию. Общее количество тестов превысило 1,6 миллиона. Охват тестированием на 100 тысяч населения составил 315.

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