Пошло на убыль. Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 января 2021 года увеличилось на 152 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 января 2021 года увеличилось на 152 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 152 и составило 27 501 человек.

За последние сутки в России выявлен 18 241 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 564 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 23 798 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 756 931 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 70 482 летальных исхода, выздоровел 3 174 561 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы могут записаться на вакцинацию от коронавируса. Стоит отметить, что это сделали уже порядка шести тысяч человек. Из них около 1 200 изъявили желание записаться посредством сайта госуслуг. Остальные – 4 800 – обратились на единую горячую линию и в кол-центры медицинских учреждений. Запись открылась в минувшую пятницу, 22 января.

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