В Тюменской области продают санаторий с клубом и банями. Фото - renovation.72to.ru.

В Тюменской области продают оздоровительный комплекс «Радужный». Он находится в тридцати километрах от Тобольска на берегу реки Аремзянка. Здание со спальными корпусами, клубом-столовой и банным комплексом может уйти с молотка за 20 миллионов рублей.

– На территории комплекса насчитывается 16 зданий и сооружений, обеспечивающих инфраструктуру оздоровительного комплекса, есть свой пляж у водоема. Впечатляет и территория комплекса: он расположен на 9,4 гектара земли, рядом – хвойный лес, – говорится в сообщении департамента имущественных отношений Тюменской области.

В ведомстве отметили, что торги состоятся 24 февраля в онлайн-формате. Начальная цена объекта составляет чуть более 20 миллионов рублей. Задаток составит 20% от стартовой цены, шаг аукциона – 201 тысяча рублей.