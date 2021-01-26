В тюменском онкоцентре провели более тысячи сеансов химиотерапии. Фото: c cайта 2ГИС

В 2020 году в дневном стационаре центра амбулаторной онкологической помощи специалисты провели 1 323 сеанса химиотерапии 536 пациентам. Всего прошли обследование 4 346 человек, злокачественные новообразования были выявлены в 56% случаев.

Также стало известно, что 30% всех злокачественных новообразований, которые были диагностированы у пациентов ЦАОП, составляют опухоли желудочно-кишечного тракта. Опухоли лёгких, бронхов и органов средостения составляют 22,5%, эндокринной системы – 18,6%.

– В 2021 году планируется использование шесть новых препаратов, которые доказали свою эффективность при лечении распространённых и метастатических форм злокачественных новообразований и лимфом. Они имеют разнонаправленный принцип действия, образуют сложное химическое соединение с молекулой опухолевой клетки, приводящее к её гибели. Их использование позволяет снизить общее токсическое воздействие на организм пациента, – рассказала пресс-секретарь медицинского учреждения Анастасия Ергина.

Она также отметила, что в настоящее время отмечается тенденция к постоянному росту числа пациентов. В 2021 году в ЦАОП планируется провести 2 200 сеансов химиотерапии 800 пациентам.