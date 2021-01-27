Тоболячка, в сумку которой по ошибке положили телефон, не стала его возвращать. Фото: Ольга Крыльцова

К сотрудникам тобольской полиции за помощью обратилась 42-летняя жительница микрорайона Иртышский. Женщина попросила оказать содействие в возврате её сотового телефона, который она приобрела летом прошлого года за семь тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что заявительница на время передала гаджет своему сожителю. В день пропажи телефона он находился в гостях у своих знакомых. Позже выяснилось, что хозяйка квартиры, у которой находился мужчина, по ошибке положила его телефон в сумку другой гостьи. Однако та, в свою очередь, не призналась, что устройство находится у нее.

– Стражи порядка для выяснения всех обстоятельств произошедшего доставили 41-летнюю подозреваемую в отдел полиции. Она пояснила, что изначально не знала, что телефон находится у нее. Но позднее решила не возвращать его хозяйке и начала им пользоваться лично, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время полицейские изъяли сотовый телефон у задержанной и возвратили его законной владелице. В отношении подозреваемой отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.