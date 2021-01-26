В Тюмени стартует проект «Мой месяц счастья»

Федеральный проект «Крепкая семья» в Тюменской области на платформе интернет-проекта «Детки!» вновь запускает «Мой месяц счастья». Проект предлагает остановиться в бесконечной суете и оглядеться по сторонам, научиться радоваться мелочам и большим событиям, найти радость там, где, казалось бы, ее нет.

Впервые, месяцем счастья для нас февраль стал в 2016 году. И вот уже в шестой раз мы приглашаем вас учиться вместе с нами останавливаться в ежедневной гонке, замечать те радостные моменты, которые случаются с нами каждый день.

– Думаю, многие читали книгу Элионор Портер «Поллианна», в которой одна маленькая и жизнерадостная девочка-сирота научила целый город своей игре в счастье. Это не просто, но чем сложнее задача, тем интереснее ее решать! Поэтому мы с радостью приглашаем присоединиться к нашей игре в счастье, тем более в кругу единомышленников замечать радостные моменты жизни намного проще! – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья».

Ежедневно, с 1 по 28 февраля включительно, каждый участник должен выкладывать одну фотографию того, что вдохновило его сегодня, что порадовало и сделало счастливым. По окончании срока проекта (в марте 2021 года) каждый участник получит фотокнигу о своем месяце счастливых дней. Победители получают основные призы, все остальные участники – поощрительные призы. К участию приглашаются как девушки, так и мужчины.

Как стать участником проекта?

Необходимо до 12.00 29 января оставить в теме на форуме сообщение «Я ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ!». 29 января с помощью генератора случайных чисел будут выбраны 7 человек – участников проекта. Не попавшие в семерку участников желающие могут стать «самостоятельными» участниками. Среди них также будет разыграны призы от партнеров проекта.