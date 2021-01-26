В Ялуторовске мужчину госпитализировали с ожогами и отравлением после пожара.

На улице Поселковой в Ялуторовске накануне, 25 января, произошел пожар. Здесь полыхал частный дом размерами 7х10 метров.

– К моменту прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома. В ближайшее время пожар был локализован. На месте работали девять человек личного состава, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что пожар повредил дом и кровлю на площади 30 квадратных метров. Из дома удалось спасти мужчину. 63-летний горожанин получил ожоги второй и третьей степени, а также отравился газом. Его госпитализировали в больницу.