В Тюмени мужчина порвал паспорт жены, угрожая ей убийством. Фото: Вадим Бегун

В тюменскую полицию поступил звонок от местной жительницы. По телефону молодая девушка сообщила, что ей угрожают убийством. На указанный адрес выехал участковый.

На месте правоохранитель выяснил обстоятельства случившегося и задержал 24-летнего безработного жителя областного центра. Выяснилось, в одной из квартир города произошёл конфликт между супругами.

– Молодой человек схватил возлюбленную и пригрозил убить. Кроме того, злоумышленник достал паспорт потерпевшей и порвал его. Опасаясь за свою жизнь, девушка обратилась в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждены уголовные дела «Угроза убийством» и «Похищение или повреждение документов». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.