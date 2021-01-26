Под Тюменью мужчина в маске и с ножом ограбил пенсионерку, заперев ее в кладовке. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции обратилась жительница поселка Московский с сообщением об ограблении. 70-летняя женщина рассказала, что в её дом проник неизвестный мужчина в маске и, угрожая ножом, потребовал отдать ему кошелёк, банковские карты и сообщить ему ПИН-коды от них, после чего закрыл потерпевшую в кладовке. Также злоумышленник похитил у нее ювелирные изделия. Сумма ущерба составила 132 тысячи рублей.

На месте происшествия полицейские изъяли следы рук, обуви и ряд иных улик, что позволило оперативно задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний житель поселка Андреевский, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью. Мужчина пояснил, что заранее спланировал преступление, а на территорию домовладения проник через забор.

– Ранее он некоторое время трудился в качестве разнорабочего на территории домовладения потерпевшей. В ходе обыска по месту работы мужчины изъяты похищенные ювелирные изделия. Задержанный пояснил, что деньги потратил на азартные игры, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьёй, – 12 лет лишения свободы. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.