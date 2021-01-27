Погода на 27 января в Тюмени: пасмурно, но тепло

В Тюмени пасмурно, но тепло. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 27 января, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 4 градуса, днем – минус 3. Вечером столбики термометров покажут 4 – 5 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

27 января отмечается память преподобных Исаии, Саввы, Моисея. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло и снежно; если же звёзд немного, то будет ненастье и вьюга. Белые облака в этот день обещали мороз. Если поутру ворона раскаркалась, то следует ждать метель. А если петухи спозаранку закричали в морозный день, то холод скоро отступит.