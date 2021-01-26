В Тобольске на рабочем месте скончался водитель. Фото - "Администрация города Тобольска" в ВК.

В Тобольске прямо на рабочем месте скончался водитель. Трагедия произошла в первый день нового года. Мужчине был 61 год.

– В 05.14 работник прошел предрейсовый осмотр, после чего начал заводить автобус. Ему стало плохо еще в гараже, где он и умер, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда Тюменской области. В ведомстве также сообщили, что в настоящее время ведется расследование несчастного случая.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека – сотрудник вагонного депо на погрузчике наехал на коллегу. Инцидент, который чудом не закончился трагедией, произошел 19 декабря 2020 года.

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Расследование уголовного дела продолжается (подробнее)