В Тюмени девушка погибла, упав с моста Влюбленных. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 25 января, буквально полтора часа назад произошла трагедия. Девушка упала с моста Влюбленных и погибла.

– Вызов поступил в 16.11. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя девять минут. Медики констатировали смерть пациента, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По предварительным данным, погибшей было 20 лет. Ожидаем уточнения информации.