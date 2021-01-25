В Тюмени девушка погибла, упав с моста Влюбленных.
Фото: Вадим Бегун
В Тюмени сегодня, 25 января, буквально полтора часа назад произошла трагедия. Девушка упала с моста Влюбленных и погибла.
– Вызов поступил в 16.11. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя девять минут. Медики констатировали смерть пациента, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
По предварительным данным, погибшей было 20 лет. Ожидаем уточнения информации.