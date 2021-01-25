В Тюмени произошла массовая авария: снесены забор, светофор и дорожный знак

В Тюмени произошла массовая авария. Фото - АВТО Тюмень. ДТП.

На пересечении улиц Станислава Карнацевича и Прокопия Артамонова в Тюмени сегодня, 25 января, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате ДТП «Лексус» снес забор, светофор и дорожный знак.

– К счастью, никто не пострадал. Водители нескольких автомобилей, среди которых была «Лада», сами оформили все документы и не стали вызывать наряд ДПС. На место выехали сотрудники, так как были повреждены дорожные объекты, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что автоинспекторы соберут административные материалы, после чего виновников произошедшего дорожного инцидента привлекут к ответственности.