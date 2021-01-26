Друг украл у ишимки телефон, когда она отвлеклась. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ишимской полиции поступило сообщение о краже мобильного телефона от 40-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что накануне распивала спиртные напитки с приятелем. После того как друг ушел, потерпевшая обнаружила пропажу. Ущерб составил около четырех тысяч рублей.

– Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого 43-летнего жителя Ишима. Злоумышленник пояснил, что, воспользовавшись удобным случаем, когда хозяйка мобильного телефона отвлеклась, похитил телефон, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество изъято у подозреваемого и возвращено заявительнице.