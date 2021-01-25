У тобольского медика, которому пообещали компенсацию за выслугу лет, с карты списали все деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении с банковского счета более 19 тысяч рублей обратилась 52-летняя гражданка. Сотрудникам полиции заявительница пояснила, что ей позвонила женщина и представилась сотрудницей медицинского учреждения.

Злоумышленница заверила тоболячку, что ей положена компенсация в размере более 11 тысяч рублей за то, что она работала продолжительное время в системе здравоохранения. Также звонившая добавила, что деньги можно получить уже сейчас на банковскую карту.

– Пенсионерка сообщила номер банковской карты, а также пароли из СМС-сообщений. В итоге у тоболячки мошенница списала почти все имеющиеся на карте деньги, после чего перестала выходить на связь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленницы. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Стражи порядка предупреждают граждан, что при поступлении подобных звонков необходимо проявлять бдительность.