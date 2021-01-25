Тюменский оперштаб рассказал о ситуации с очагами коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

По состоянию на 25 января, на контроле управления Роспотребнадзора нет очагов групповой (5 и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает тюменский оперштаб.

По информации ведомства, в детских образовательных учреждениях региона также отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19. Кроме того, стало известно, что в Тюменской области нет полностью приостановленных общеобразовательных организаций по причине заболевания ОРВИ и гриппом с 18 по 24 января.

Лишь в трёх образовательных учреждениях приостановлена деятельность шести классов. Во всех детских организациях усилен дезинфекционный режим, проводятся утренние фильтры, усилена профилактическая работа с детьми и родителями.