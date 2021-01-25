У тюменских кошек выявляют бешенство. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области с начала 2020 года установлено 53 случая бешенства животных. Заболевание выявлено не только у крупного рогатого скота, но и у енотовидных собак, лошадей, волков и даже кошек.

– Установлены ограничительные мероприятия в 49 населенных пунктах, расположенных в Казанском, Сладковском, Тобольском, Нижнетавдинском, Юргинском и других районах, – отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

По словам специалистов ведомства, бешенство – это острая вирусная болезнь животных и человека, которая характеризуется абсолютной летальностью. Заражение им человека и животных происходит при непосредственном контакте с больными животными в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек. Вирус, попав в организм, проникает в спинной и головной мозг.

В управлении добавили, что случае проявления клинических признаков бешенства у домашних животных и диких плотоядных необходимо сообщить в ближайшую государственную ветеринарную службу.