«Бил проводами, скручивал руки». В Тюмени осудят мужчину, который издевался над падчерицей

В Тюмени осудят мужчину, который издевался над падчерицей. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Горожанина обвиняют в истязании несовершеннолетней.

Обвиняемый у себя дома в Тюмени с ноября 2018 по октябрь 2020 систематически истязал 13-летнюю падчерицу. За малейшую провинность он бил девочку проводами, мылом, завернутым в полотенце, и лопаткой для обуви. Помимо этого, закручивал за спину руки. Не выдержав издевательств, девочка убежала из дома и рассказала обо всем полицейским, когда ее нашли.

– Сотрудники осмотрели место происшествия, допросили потерпевшую и свидетелей, проведена судебно-медицинская экспертиза. Обвиняемый по ходатайству следователя судом заключен под стражу, вину в содеянном признал в полном объеме. Девочка сейчас находится в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, ей оказывают помощь психологи, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Также стало известно, что мать подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время решается вопрос о ее правовом статусе по отношению к дочери. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу.