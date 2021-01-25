В Тюменской области мужчина, который шел вдоль трассы, обморозил лицо. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области автоинспекторы более десяти раз оказывали помощь водителям, чьи автомобили заглохли или сломались на федеральных дорогах Тюмень – Омск, Тюмень – Ханты-Мансийск и региональной автодороге Тюмень – Нижняя Тавда. Напомним, что накануне, 24 января, в регионе стоял крепкий мороз: температура наружного воздуха опустилась до минус 40 градусов.

– Сегодня утром сотрудники спецвзвода полка ДПС, выехавшие для оказания помощи в близлежащие к Тюмени районы области, на сотом километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск помогли водителю большегруза, у которого перемерзла топливная система, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в Упоровском районе наряд ДПС подобрал на автодороге между населенными пунктами 53-летнего селянина. Мужчина шел по обочине трассы, лицо у него было обморожено. Инспекторы доставили человека в больницу, где ему оказали помощь. К счастью, обошлось без серьезных последствий.