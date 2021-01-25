В Тюмени горел двухэтажный дом с сараем. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На пересечении улиц Сосновой и Усадебной в Тюмени сегодня, 25 января, утром горел двухэтажный дом с сараем. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия. Они же и вызвали пожарных.

По словам спасателей, вызов поступил в 09.01. Первые подразделения прибыли на место спустя 10 минут. На данный момент площадь пожара составляет 25 квадратных метров.

– К 09.29 сотрудники ведомства ликвидировали открытое горение. В настоящее время специалисты занимаются проливкой конструкций и полной ликвидацией пожара. Дознаватели устанавливают причину и ущерб, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что всего на месте работали четыре единицы техники и 14 человек личного состава. Информации о погибших и пострадавших нет, передает «МегаТюмень».