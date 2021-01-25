В Тюмени мужчина обморозил стопы, бегая по снегу после бани. Фото - Ирина Бердюгина, пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».

В Тюмени за трое суток девять человек обратились с обморожениями. Все пострадавшие – мужчины, у некоторых возникли осложнения после неправильно оказанной первой помощи.

Накануне, в воскресенье 24 января, 30-летний мужчина хотел сам пойти в поликлинику, но не смог надеть обувь: стопы распухли и покрылись пузырями. Жена пострадавшего позвонила в скорую и сообщила диспетчеру, что муж парился в бане, после чего бегал босиком по снегу: «С утра ничего вроде его не беспокоило, а к вечеру состояние ухудшилось – ступать больно».

– При первых признаках обморожения – локальная боль в области носа, щек, ушных раковин, кистей рук, стоп – необходимо зайти в тёплое помещение или салон автомобиля, по возможности выпить горячий чай, интенсивно растереть ладони до ощущения тепла, затем ими согреть нос, щеки, уши, – рассказывают медики.

Верный способ оказания первой помощи – медленное согревание. В течение нескольких минут в теплом помещении обмотайте обмороженную конечность газетой наподобие чулка или рукавицы, верхний край которых должен перекрывать здоровые ткани не менее 10 см, затем зафиксируйте бинтом или элементами одежды (шарф, платок, свитер, куртка).