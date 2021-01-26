Погода на 26 января в Тюмени: утренний снег прекратится к полудню

В Тюмени утренний снег прекратится к полудню. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 26 января, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Ночью будет идти мелкий снег, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться.

Температура воздуха ночью будет минус 2 – 6 градусов, днем – минус 1 –3. Вечером столбики термометров покажут 4 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Иринарха, затворника. Судили о погоде этого дня по месяцу: если около него был туманный круг, ожидали метели. Наши предки прислушивались к лесу и наблюдали за животными, чтобы узнать предстоящую погоду. Если в этот день лес трещит – мороз будет стоять долго, если шумит – вскоре будут снег и оттепель. Если на Иринарха кошка мордочку прячет – быть морозу; собака лежит, свернувшись – к холоду, вытянувшись – к теплу.