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После сильных морозов тюменцев ждет аномальное потепление

Температура наружного воздуха поднимется до минус одного градуса по Цельсию
Вадим Бегун
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После сильных морозов тюменцев ждет аномальное потепление.

После сильных морозов тюменцев ждет аномальное потепление.

Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области на смену экстремальным морозам приходит аномальное потепление. Температура наружного воздуха поднимется до минус одного градуса по Цельсию.

На улице станет чуть ли не по-весеннему тепло уже завтра, во вторник, 26 января. В этот день пойдет небольшой снег, ртуть в термометре поднимется до отметки минус 1 градус. Правда, и ветер усилится. Он сменит свое направление с юго-восточного на западное и задует со скоростью около шести метров в секунду с порывами до десяти метров в секунду. Таким он останется в течение всей недели.

По прогнозам тюменских метеорологов, в следующие два дня – среду, четверг – будет стоять переменная облачность. Лишь в пятницу облака расступятся и солнце выйдет «на волю», чтобы ненадолго порадовать горожан. В эти дни температура воздуха будет колебаться от минус трех до минус пяти (ночью – от -8 до -12).

В выходные местных жителей ждет похолодание до минус 10 – 12. Следующая неделя начнется с 17-градусных морозов, однако совсем скоро они пойдут на спад. В середине недели местным жителям синоптики обещают потепление до минус пяти градусов и снег.

Погода в Тюмени и Тюменской области