Более 170 тюменцев вернулись из-за рубежа с коронавирусом. Фото: Ольга Крыльцова

176 жителей Тюменской области вернулись из-за границы с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

По информации ведомства, сроки обследования после возвращения из-за границы в регион нарушили 304 человека. На них составили протоколы об административном правонарушении. На сегодняшний день суд рассмотрел 35 дел и наложил штрафов на сумму 420 800 рублей.

Стало известно, что с 1 августа 2020 года из-за границы прибыли более 18 тысяч человек. Большинство из них прошли обследование на ковид в течение трех дней после возвращения и разместили результаты тестирования на портале госуслуг.