Банк УРАЛСИБ и Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ и Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере финансового содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

Соглашение предполагает активное взаимодействие по поддержке малого и среднего бизнеса в целях дальнейшего развития предпринимательского сектора экономики региона, расширения и технического перевооружения производств, привлечения в Свердловскую область российских и иностранных инвесторов, содействия выходу уральских предприятий на международные рынки.

– Статус нашего делового партнёра даст Банку УРАЛСИБ дополнительные возможности взаимодействия с предпринимательским сообществом через информационно-организационную структуру союза, включающую 31 территориальное и отраслевое объединение предпринимателей, а также сеть организаций по поддержке субъектов предпринимательской деятельности, – отметил президент Союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков. – Со своей стороны мы рассчитываем увеличить возможности финансовой и экспертной поддержки инвестиционных проектов уральских предприятий, в том числе привлекая к сотрудничеству крупный российский банк, обладающий значительными ресурсами, огромным опытом, современными технологиями и широкой сетью партнёров в России и за рубежом.

– Кредитование малого и среднего бизнеса, содействие развитию этого сектора экономики в регионах нашей страны – одно из стратегических направлений для банка УРАЛСИБ, – сказал Александр Киреев. – Мы высоко ценим многолетнюю работу Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, результатом которой стало создание эффективной системы, целостной инфраструктуры поддержки бизнеса. Мы намерены участвовать в мероприятиях союза, выступать финансовым и инвестиционным консультантом для его деловых партнеров, рассматривать участие в реализации значимых областных инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. Уверен, что наше сотрудничество будет полезно и выгодно как для Банка, так и для всего предпринимательского сообщества региона.

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