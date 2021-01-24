В Тюмени любители фитнеса попробуют скопировать движения животных Фото: Татьяна Коркина

Новое направление фитнеса под названием AnimalFlow появилось в Тюмени. Это своеобразная смесь упражнений из гимнастики, брейк-данса, йоги, баланса на руках. Как сообщает портал «Мегатюмень», программа для работы с весом создана для того, чтобы ощутить связь с телом через контакт с полом. Animal Flow или Animal Movement – это такие «животные движения», один из шести компонентов этой программы. Упражнения копируют движения животных.

По словам доцента кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности ТюмГУ Екатерины Симоновой, цифровые технологии свели физическую активность в обществе к минимуму. Если молодежь пропадает в фитнес-центрах, то люди среднего возраста совсем забыли о физических упражнениях.

– Сегодня существует большая потребность в новых и эффективных методиках занятия массовым спортом и фитнесом, которые учитывали бы высокую занятость людей, вызывали у них интерес, а также под руководством специалистов давали быстрый результат, – рассказала Симонова.

Сейчас AnimalFlow набирает популярность и за рубежом. Эксперимент, который провели по изучению специфики методики, оказался результативным.