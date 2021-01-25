Сбербанк за год предоставил уральскому бизнесу 4 млрд рублей по льготной программе кредитования. Фото - Сбербанк.

Уральский банк Сбербанка за 2020 год выдал более 240 кредитов на сумму свыше 4 миллиардов рублей по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса Министерства экономического развития РФ.

По сравнению с 2019 годом объемы кредитования выросли на 20%, а количество предоставленных кредитов – на 23%. Всего за два года действия программы Сбербанк выдал по ней уральским предпринимателям 7,5 млрд рублей.

В январе в условиях программы произошли важные изменения. Ранее максимальная ставка по кредиту не должна была превышать 8,5%. С этого года она рассчитывается в зависимости от размера ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитного договора. Таким образом, сейчас ее максимальный размер не может превышать 7% годовых.

Кредит под 7% можно взять на инвестиционные цели до 2 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели – до 500 млн на срок до 3 лет. Воспользоваться федеральной программой поддержки могут предприниматели из приоритетных отраслей, таких как строительство, производство, сельское хозяйство, образование, бытовые услуги и других. Также в рамках программы могут быть рефинансированы полученные ранее кредиты.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

– Важно, что программа позволяет получить не только краткосрочные кредиты, но и инвестиционные займы. Это поможет компаниям в развитии бизнеса и запуске новых проектов, а значит, будет способствовать укреплению всей экономики. Новые условия кредитования делают эту поддержку более доступной для предпринимателей.

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