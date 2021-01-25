Тюменец, разбив стекло в магазине, похитил продукты и алкоголь. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела голышмановской полиции поступило сообщение о краже из магазина, расположенного в селе Усть-Ламенка. Прибывшие на место происшествия оперативники установила, что ночью кто-то снял с оконного проема железную решетку и разбил стекло, после чего проник в торговый зал. Пропали продукты питания и алкоголь на сумму около двух тысяч рублей.

– Стражи порядка установили подозреваемого в краже и задержали его по горячим следам. Задержанный – 20-летний ранее судимый местный житель – доставлен в отдел полиции. Часть похищенного правоохранителями изъята, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.