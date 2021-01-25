Погода на 25 января в Тюмени: в Татьянин день утром и вечером будет идти снег

В Тюмени в Татьянин день утром и вечером будет идти снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 25 января, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Ночной снег утром должен ослабнуть. В середине дня осадков не предвидится, а ближе к вечеру они возобновятся.

Температура воздуха ночью будет минус 20 – 21 градус, днем – минус 18. Вечером столбики термометров покажут 14 – 16 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

25 января почитается память святой мученицы Татианы. В народе этот день называли «Татьяна Крещенская», «Бабий кут». Если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно, ясно, лето обещало быть теплым, а год – плодородным: «Если снегопад – летом дождик част». А вот теплая метель на Татьяну и «гнилой ветер» (южный) были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху.