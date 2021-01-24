Тюменцам, попавшим в ДТП посреди леса, советуют не забирать труп сбитого животного Фото: Татьяна Коркина

Более 200 ДТП с наездами на диких животных случилось на дорогах Тюменской области в 2020 году. Однако столкновения со зверями можно избежать, сообщает издание «Тюменская область сегодня».

В лесах автодороги часто пересекают пути миграции диких животных. Например, в поисках нового места жительства лоси могут выбегать на дорогу. Для того чтобы с ними не встретиться, нужно чётко соблюдать скоростной режим, особенно в зоне действия знака «Дикие животные». Но и на других дорогах, расположенных рядом с лесом, нужно быть осторожным, особенно в темноте.

Если вы увидите дикое животное, сбросьте скорость, пусть животное пройдет. Как только оно отошло в сторону, не жмите сразу на газ, ведь испуганный зверь может вернуться.

Если вы все-таки сбили животное, не подходите к нему и не пытайтесь скрыться, так как это повлечет за собой юридические последствия. Сообщите о случившемся в свою страховую компанию, установите на место ДТП аварийный знак, сделайте фото места происшествия. И не забирайте труп сбитого животного с собой – это приравнивается к незаконной охоте.

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