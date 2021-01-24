В Тюменской области автоинспекторы отвезли в больницу селянина с обмороженным лицом Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Более десяти раз, когда температура воздуха снизилась до -40 градусов, наряды ДПС помогали водителям, чьи автомобили заглохли или сломались. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, гаишники работали на федеральных дорогах Тюмень – Омск, Тюмень – Ханты-Мансийск и Тюмень – Нижняя Тавда.

Например, сегодня утром спец взвода полка ДПС ГИБДД помогли водителю большегруза, застрявшего на сотом километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Оказалось, что у автомобиля перемерзла топливная система.

В Упоровском районе наряд ДПС подобрал на автодороге между селами 53-детнего мужчину, который шел по обочине с обмороженным лицом. Инспекторы отвезли селянина в больницу, где ему оказали помощь. К счастью, обошлось без последствий.