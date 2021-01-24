Почти 50 тысяч тюменцев устроились на работу благодаря содействию Центра занятости Фото: Татьяна Коркина

За содействием в поиске подходящей работе в тюменский Центр занятости у 2020 году обратились более 112 тысяч человек, из которых трудоустроено почти 50 тысяч соискателей.

Как сообщает интернет-портал «Вслух.ру», по данным на 1 января 2021 года на регистрационном учете в Тюменской области находятся почти 23,5 тысяч человек. При этом в банке вакансий находятся более 32,3 тысяч позиций.

Уровень регистрируемой безработицы составил 2,76%, сообщает департамент труда и занятости Тюменской области.