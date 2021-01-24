Тюменцев приглашают в Червишево на акваферму Фото: Татьяна Коркина

В Тюменском районе разработали несколько новых проектов сельского, промышленного и эко-туризма. По данным пресс-службы районной администрации, их разработали представители ассоциации туроператоров, туристическое агентство и специалисты управления экономики и стратегического развития администрации Тюменского района.

Для участников «Деревенских встреч», которые пройдут в музее крестьянского быта в деревне Насекина, проведут обзорную экскурсию по старинному подворью. Их угостят ароматным чаем и румяной картошечкой из русской печи.

На этностойбище в Богандинском пройдут интерактивные экскурсии «В гости к народам Севера». В этнографическом центре «Увас мир хот» туристов погрузят в оригинальную культуру ханты, манси и ненцев и предложат смастерить берестяные ложки, приготовить традиционный травяной чай, испечь хлеб и попробовать северные ягоды.

В Кулаково и Каменке на экскурсии «Первый сыр!» туристы дегустируют продукцию местных сыроварен. А в 2021 году появился новый маршрут – на акваферму в село Червишево. Экскурсантов не только просветят в вопросах выращивания рыбы, но и разрешат покормить её и полакомиться блюдами из рыбы.

Самый масштабный проект 2020 года – «Сибирские термы. Горячее сердце Тюмени». Гости знакомятся с лучшими горячими источниками региона и туристическими объектами района и города Тюмени.