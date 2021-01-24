Тюменцам рассказали, какой обогреватель выбрать, чтобы не замерзнуть дома Фото: Татьяна Коркина

Из-за морозов, которые накрыли Тюмень, многие столкнулись с необходимостью купить обогреватель. По данным Роскачества, для обогрева квартиры лучше всего подходят инфракрасные, масляные, конвекторные обогреватели и тепловентиляторы.

Первые прогревают поверхности вещей, на которые попадают лучи, а сам воздух остается холодным. Такие приборы бесшумны, экономичны и быстро греют нужную зону. Недостаток: такой инфракрасный обогреватель не сможет прогреть большое впечатление. Да и безопасность для человека пока полностью не доказана.

Масляные обогреватели сравни стандартного радиатора. Они долго нагреваются, но медленно остывают. Поэтому тепло сохранится даже после выключения оборудования. Они бесшумно работают, стоят дешево, экологически чистые. Правда, они расходуют очень много электроэнергии и нагревают корпус обогревателя.

Конвекторные могут работать на электричестве, воде или газе. Они способны быстро прогреть воздух и поддерживать её с точностью до градуса. При использовании такого прибора можно быстро прогреть комнату.

Минус тепловентиляторов – они шумные, сушат воздух. А если попадет пыль, то возможен неприятный запах. Плюс – они способны быстро прогреть комнату.