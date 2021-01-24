Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 января увеличилось на 158 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным Оперативного штаба Тюменской области, число заболевших коронавирусом на 24 января 2021 года увеличилось на 158 человек. Таким образом, всего с начала пандемии заразу подцепили 27194 человека.

Также за сутки выздоровел 161 человек (за весь период – 25580). Среди заболевших из общего числа – 10 детей. На искусственной вентиляции легких остаются 16 пациентов, под медицинским наблюдением – 10834 человека. На перевахтовке находятся 2297 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 238 человек с коронавирусом.